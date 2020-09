Valencia wint bij Real Sociedad en is koploper in La Liga

Valencia mag zich even koploper van La Liga noemen, met zeven punten uit vier duels. De ploeg won de lastige uitwedstrijd bij Real Sociedad met 1-0. Maximiliano Gómez was de matchwinner; hij maakte in de 75e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd.

Bij Valencia zat doelman Jasper Cillessen op de bank. Hij had de afgelopen weken last van een spierblessure.

Real Betis kan de koppositie dinsdagavond al overnemen. De club uit Sevilla gaat op bezoek bij Getafe.

Barcelona en Atlético Madrid hebben pas één competitieduel gespeeld, omdat ze vorig seizoen nog lang actief waren in de Champions League. Real Madrid heeft twee duels achter de rug in La Liga.