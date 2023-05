Zorgen in ziekenhuizen Gaza: 'We hebben tekort aan alles'

Op momenten dat er raketten over en weer worden geschoten, gaan de grensovergangen helemaal op slot. Dat is ook nu het geval.

Sinds Hamas aan de macht kwam in de Gazastrook, hebben Israël en Egypte een blokkade van het gebied ingesteld. Volgens de twee landen is de blokkade een veiligheidsmaatregel. Ze willen de controle houden op wat er ingevoerd wordt, om te voorkomen dat militante groepen materialen kunnen gebruiken voor militaire doeleinden.

"We hebben een tekort aan alles. We hebben bijvoorbeeld te weinig medicijnen en medische apparaten. Dat is al een heel lang een probleem. We doen ons best met wat we wel hebben, maar met elke oorlog is dat nog lastiger", zegt Jamal Al-Harzeen, hoofd van de spoedeisende-hulpafdeling in het Al-Shifa ziekenhuis. Het is het grootste ziekenhuis in de Gazastrook.

We hebben beperkte middelen en we kunnen daarom maar ook beperkt mensen helpen.

"Door de blokkade hebben we al jaren een tekort. Maar juist als er een oorlog is, hebben we meer spullen nodig vanwege de velen gewonden. En wij kunnen die medische apparaten bijvoorbeeld niet zomaar bestellen en hierheen halen", zegt Al-Harzeen.

Nu de grensovergangen al een paar dagen volledig dicht zijn, wordt er ook geen diesel meer geleverd die nodig is om de elektriciteitscentrale draaiende te houden. De verwachting is dat er nog genoeg is voor maximaal 72 uur. Nieuwe diesel kan pas geleverd worden als de grensovergangen weer opengaan, maar vooralsnog is niet duidelijk wanneer dat is.

Ondertussen zijn er extra bedden in de gangen van het ziekenhuis gezet om meer gewonden op te kunnen vangen. Maar Al-Harzeen maakt zich zorgen over mogelijk nog grotere aantallen patiënten: "Als nog meer mensen tegelijk gewond zouden raken, is dat voor ons heel erg lastig. We hebben nu eenmaal beperkte middelen en we kunnen daarom ook maar beperkt mensen helpen. Daar maak ik mij echt zorgen over."

Al-Harzeen hoopt dat er snel een staakt-het-vuren komt, maar tegelijkertijd neemt dat zijn zorgen niet weg. Diesel kan dan weer aangevoerd worden, maar het tekort aan medicijnen en apparaten is nooit ver weg. "Elke oorlog is dit weer een probleem waar maar geen oplossing voor komt." Bovendien zijn veel mensen sceptisch over hoe lang een staakt-het-vuren stand deze keer zal houden, voordat de situatie opnieuw escaleert.