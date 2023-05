Twente overklast NEC en eert overleden Lukoki in tijdelijk gestaakt duel

FC Twente heeft vrijdagavond een simpele 4-0 zege geboekt op NEC en houdt daardoor de vijfde plaats in de eredivisie stevig in handen. Na het eerste doelpunt was er een klein eerbetoon aan de vorig jaar overleden oud-Twente-speler Jody Lukoki. In de tweede helft lag het duel een paar minuten stil, vanwege een bekertje dat vanaf de tribune op het veld gegooid werd. Twente domineert Voor Twente, dat al zeker is van de play-offs om Europees voetbal, staat er in de laatste speelrondes niet veel meer op het spel. NEC daarentegen kan nog achtste worden en heeft dus nog genoeg om voor te spelen.

Stand in de eredivisie - NOS

Dat was echter niet te zien bij de wedstrijd in De Grolsch Veste. FC Twente was de ploeg die het vaakst de aanval zocht in de eerste helft, NEC kon het hoge tempo van de Enschedeërs maar moeilijk volgen. Het was dan ook niet verrassend dat de thuisploeg acht minuten voordat het rustsignaal klonk op voorsprong kwam. Vaclav Cerny kopte op aangeven van Virgil Misidjan zijn twaalfde treffer van het seizoen binnen. Eerbetoon Bij het vieren van die treffer snelde de Tsjech naar de reservebank, waar hij een shirt met de naam Lukoki overhandigd kreeg. Daarmee eerde hij de voormalig voetballer, die op 9 mei 2022 overleed.

Het shirt van Lukoki wordt getoond na de 1-0 - Pro Shots

Ook in de tweede helft had NEC weinig in te brengen in Enschede. Na een kort offensief van Nijmeegse kant, had Twente de controle weer snel terug en dat resulteerde in de 2-0. Een fraaie pass van Cerny werd tot doelpunt gepromoveerd door Misidjan. Beker op het veld Terwijl Twente-spelers het doelpunt met elkaar vierden, ging het voor de zoveelste keer dit seizoen mis in een stadion. Er werd een bekertje op het veld gegooid, waarop scheidsrechter Danny Makkelie de KNVB-regels volgde en de wedstrijd tijdelijk stillegde.