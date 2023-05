Waterpoloërs Donk halen uit in eerste finalewedstrijd tegen De Zaan

De waterpoloërs van GZC Donk hebben een grote stap gezet naar hun achtste landstitel. In het eerste duel van de finale van de play-offs was de ploeg uit Gouda thuis met 8-3 veel te sterk voor ZV De Zaan.

De Zaan won dit seizoen de Supercup en de beker, maar stond nu bij rust al met 7-2 achter. Waar Donk makkelijk scoorde, kon De Zaan voorin geen vuist maken. De manmeers leverden niets op, veel schoten werden geblokt en anders stond Donk-doelman Joran Westerveld wel zijn mannetje.

Zaterdag is de return in Zaanstad. Wint Donk die ook, dan is het landskampioen. Anders volgt zondag een beslissende derde wedstijd in Gouda.

Ook bij de vrouwen gaat de titelstrijd tussen Donk en De Zaan. Hun eerste wedstrijd is later vanavond.