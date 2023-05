Verwachte toename van migranten bij grens VS blijft nog uit

De Amerikaanse grensautoriteiten zien nog geen opvallende toename in het aantal migranten dat vanuit Mexico de Verenigde Staten is binnengekomen. Dat meldt een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, uren na het verlopen van een coronamaatregel waarmee migranten makkelijk weggestuurd konden worden.

"We zien nog steeds een hoog aantal niet-staatsburgers aan de grens, maar we hebben in de afgelopen nacht geen substantiële toename gezien", aldus de functionaris van het ministerie.

In de VS werd wel rekening gehouden met een flinke toename, mogelijk zelfs een verdubbeling tot 10.000 mensen per dag. Dat werd voorzien door het verlopen van Title 42, een gezondheidsmaatregel uit 1944 tegen de verspreiding van infectieziekten. In 2020 zette toenmalig president Trump die regeling in, waardoor de immigratiedienst migranten de deur kon wijzen zonder dat ze asiel mochten aanvragen.

Uitzettingsprocedures

Nu de noodsituatie vanwege de pandemie voorbij is, is Title 42 ook verlopen. Dat betekent dat er uitzettingsprocedures worden gestart voor migranten die de VS niet in mogen. Hoewel ze daardoor minder snel weggestuurd kunnen worden dan onder Title 42, betekent het ook dat mensen die geweigerd worden vijf jaar lang het land niet meer in mogen en strafrechtelijk worden vervolgd.

De regering-Biden heeft een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om illegale migratie tegen te gaan. Zo worden er onder meer nieuwe centra geopend voor uitzettingsprocedures. Dat is niet voor niets: tot dusver zitten zo'n 25.000 mensen in hechtenis, wachtend totdat hun zaak wordt behandeld.

Uiteenlopende schattingen

Hoewel een snelle toename van het aantal migranten dat de grens probeert over te steken vooralsnog dus uitblijft, kampt de VS nog steeds met een grote hoeveelheid mensen die proberen binnen te komen. Het aantal mensen dat een poging waagt, nam afgelopen maand al fors toe en zowel de VS als Mexico stuurde al extra personeel naar de grens.

Er staan nu nog steeds vele duizenden migranten bij de grens. De inschattingen daarover lopen overigens zeer uiteen: de VS schat in dat er zo'n 60.000 migranten bij de grens staan, Mexico komt op bijna 27.000 mensen uit. Welk van de aantallen klopt, is nog niet onafhankelijk geverifieerd.