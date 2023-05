Kinderspel om een illegale hond te registreren, ondanks nieuwe wet

Een nieuwe wet die illegale hondenhandel aan banden moet leggen, functioneert niet. Dat zegt dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. Sinds 2021 is het verplicht een registratienummer aan te vragen voor bepaalde honden, maar bij die registratie gaat veel mis.

Chantal (haar echte naam is bekend bij de redactie) reageerde vorig jaar op een online advertentie van een pomeriaantje en binnen twee uur werd het hondje, Pablo, bij haar thuis bezorgd. Maar al snel maakte haar opwinding plaats voor zorgen: Pablo had diarree, moest braken, zakte door zijn pootjes en was veel te klein. Dierenarts Els van Andel wist het meteen: een illegaal hondje.

De illegale hondenhandel is al jaren een zeer winstgevende business. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schat dat er jaarlijks 50.000 honden vanuit het buitenland naar Nederland komen, maar onbekend is welk aandeel hiervan illegaal is. Vooral uit Oost-Europese landen als Bulgarije en Hongarije komen ieder jaar honden illegaal het land in, die tegen een enorme marge worden verkocht.

Het kopen van een illegale pup is niet zonder risico's. "Het belangrijkste is dat ze besmettelijke ziektes mee kunnen nemen. Denk aan giardia, maar ook het dodelijke parvo en rabiës - hondsdolheid - wat niet alleen dodelijk is voor honden maar ook voor eigenaren," zegt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Nieuwe wet

In 2021 is een nieuwe wet ingevoerd om deze illegale hondenhandel tegen te gaan door honden beter te registreren. Fokkers en handelaren in Nederland moesten zich altijd al registreren met een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Maar sinds die nieuwe wet geldt dat ook voor mensen die een nestje pups krijgen, zelf hun hond uit het buitenland importeren of mensen die hun hondenpaspoort zijn verloren. Dit registratienummer wordt dan gekoppeld aan het hondenpaspoort, zodat altijd kan worden teruggezocht wie de eerste eigenaar van de hond is.

Zo makkelijk is het om een illegale hond wit te wassen.