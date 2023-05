Advocaten Weski moeten zwijgen over beschuldigingen aan haar adres

De advocaten van Inez Weski zeggen dat ze niets kunnen zeggen over de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie aan het adres van hun cliënt. Dat komt door de geheimhoudingsverplichting die Weski als advocaat heeft.

"De verdediging is daardoor met handen en voeten gebonden en kan niet op de inhoud van de beschuldigingen reageren, niet in de rechtszaal en ook niet daarbuiten", schrijven advocaten Rob Baumgardt en Fébe Schoolderman in hun eerste reactie sinds de arrestatie. De twee advocaten zeggen daarom ook geen verder commentaar te kunnen geven.

Het Openbaar Ministerie denkt dat Weski berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught vastzit. Ze zou op deze manier haar positie als advocaat misbruikt hebben. Weski was de advocaat van Taghi. Ze zit sinds 21 april vast.

Niet meer in beperkingen

Weski zit sinds vandaag niet meer in beperkingen, bevestigt het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze weer contact mag hebben met de buitenwereld. Tot vandaag mocht zij, omdat ze in beperkingen zat, alleen contact hebben met haar advocaat.

Het is volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket niet meer in het belang van het onderzoek dat Weski en haar advocaten niet met anderen mogen spreken over de zaak. Maar veel kán Weski dus niet zeggen, aldus haar advocaten.

Tijdelijk geschorst

Vorige week bepaalde de raadkamer van de rechtbank dat Weski nog zeker dertig dagen langer in de cel blijft. Ook is Weski tijdelijk geschorst als advocaat door de deken van de Rotterdamse Orde van Advocaten.

Taghi liet vandaag via zijn detentieadvocaat weten dat hij voorlopig zijn eigen verdediging zal voeren in het omvangrijke Marengo-proces. Hij wil wel worden bijgestaan door een advocaat nu Weski dat niet meer doet. Tegen Taghi is levenslang geëist voor onder meer het opdracht geven voor meerdere moorden.