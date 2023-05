Musk kondigt Linda Yaccarino aan als nieuwe directeur Twitter

Linda Yaccarino wordt de nieuwe directeur van Twitter, heeft Twitter-eigenaar Elon Musk gemeld. Yaccarino komt van mediagigant NBCUniversal, waar ze vanochtend ontslag nam als advertentie-directeur.

Yaccarino gaat zich volgens Musk richten op de dagelijkse gang van zaken binnen het socialemediabedrijf. Hij gaat zich op zijn beurt bezighouden met het ontwerp van Twitter en nieuwe technologie.

Gisteren kondigde Musk al aan dat er een nieuwe topvrouw was gevonden voor Twitter, dat sinds oktober in zijn handen is.

Chaos

Sinds Musk de eigenaar van Twitter zijn er duizenden medewerkers ontslagen en zijn adverteerders vertrokken, waardoor de omzet van Twitter kelderde. Ook kampt de site geregeld met technische storingen. Inmiddels zouden veel adverteerders weer zijn teruggekeerd, aldus Musk. Ook is er een nieuw abonnementsmodel gelanceerd.

Yaccarino werkte zo'n twaalf jaar voor NBCUniversal en had daarvoor een lange carrière bij een andere Amerikaanse mediagigant, Turner, waar onder meer CNN onder viel.

Haar vertrek komt op een gevoelig moment voor NBCUniversal. Vorige maand stapte topman Jeff Shell op vanwege een 'ongepaste relatie' met iemand op de werkvloer. Daarover was een klacht ontvangen. Het bedrijf kampt met teruglopende advertentie-inkomsten door lagere kijkcijfers van de tv-zenders van het bedrijf.