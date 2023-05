Laatste boek Zeven Zussen-reeks vliegt de winkel uit vlak voor Moederdag

Het langverwachte achtste deel van de boekenserie is in Nederland gedrukt in een oplage van 350.000 exemplaren, iets wat hier bijna niet voorkomt. Andere boeken die in zo'n grote oplage zijn gedrukt, waren de immens populaire Harry Potter- en Dan Brown-reeksen.

De boekenserie gaat over een groep zussen die na de dood van hun adoptievader op zoek gaan naar hun roots. Voor iedere zus heeft hij daarvoor een aanwijzing achtergelaten. Schrijfster Lucinda Riley, die twee jaar geleden onverwacht overleed , had haar fans beloofd dat ze met dit laatste deel zou ophelderen wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is. Rileys zoon Harry Whittaker heeft het laatste boek na haar dood afgemaakt.

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) kan die cijfers pas in de loop van komende week met zekerheid bevestigen, maar ziet wel dat het inderdaad uitzonderlijk hard gaat met de verkoop. "Dit is absoluut ongekend", zegt een woordvoerder van CPNB. "Dit is geweldig. Dat nu zoveel lezers naar het boek grijpen. Ook voor de boekhandels is dit fantastisch."

Het laatste deel in de populaire Zeven Zussen-boekenreeks vliegt over de toonbank. In een dag tijd zijn er al zo'n 150.000 exemplaren verkocht van Atlas: het verhaal van Pa Salt, schat Xander Uitgevers, dat het boek uitgeeft.

"Voor ons is dit echt uniek", reageert Xander Uitgevers op de enorme oplage. "We verwachten dat de winkels nog wel even voorraad hebben, ook na dit weekend, maar we hebben alvast een herdruk in gang gezet." De oplage van deze tweede druk zal 25.000 exemplaren bedragen. "Maar we kijken dit weekend nog even aan, misschien moeten we nog wat omhoog."

Geheel in de stijl van de Harry Potter-boeken organiseerden boekwinkels hier en daar in Nederland 's nachts speciale lanceerevenementen voor Atlas. Zo ook bij boekhandel Veenerick in Roelofarendsveen. "Er stonden geen hele rijen, zoals destijds met Harry Potter, maar we hadden wel zo'n dertig enthousiaste dames en één heer die we 's nachts al blij konden maken", zegt boekverkoper Joris Koek van Veenerick.

"We hebben met een deel van hen een glaasje champagne gedronken, en tot een uur of 01.00 zitten praten. Sommigen gingen meteen naar huis", aldus Koek, die zo'n 350 boeken had ingekocht en daar overdag meer dan de helft van heeft verkocht. "Het valt ook fijn samen hè, met Moederdag dit weekend? Het is net alsof ze daarover hebben nagedacht."

Gouden Boeken

Ook bij de Utrechtse boekwinkel Broese gaat het hard, vertelt een woordvoerder. "Dit maken we niet vaak mee. We hebben zo'n 200 exemplaren verkocht sinds gisteren. Er staat een hele toren met boeken in de winkel en daar wordt er elke paar minuten wel eentje van af gepakt, eigenlijk."

Xander Uitgevers merkt door alle aandacht voor het laatste deel van de reeks ook hernieuwde interesse voor de eerdere boeken. "We zien dat die ook weer goed gaan lopen. Deel één is na Atlas nu weer het bestverkopende boek."

Gisteren werd schrijfster Lucinda Riley nog onderscheiden met vier Gouden Boeken, de prijzen voor boeken die meer dan 200.000 keer zijn verkocht. De delen Parel, Maan, Zon en De Zevende Zus gingen alle vier meer dan 200.000 keer over de toonbank, waarmee alle delen nu bekroond zijn met een Gouden Boek. Het eerste deel kreeg zelfs al een Diamanten Boek, wat betekent dat het meer dan 500.000 keer werd verkocht.