Onderzoek: grensoverschrijdend gedrag komt veel voor in danswereld

Vier op de tien actieve dansers hebben het afgelopen jaar met grensoverschrijdend gedrag te maken gehad in de danswereld. Verbaal grensoverschrijdend gedrag zoals schreeuwen komt het vaakst voor. In 11 procent van de gevallen ging het om seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De cijfers komen uit de conceptversie van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat uitlekte via RTL Nieuws. Het werd in gang gezet na een oproep vanuit de Tweede Kamer. Onderzoeksbureau Verinorm nam eerder het onderzoek naar misstanden in de turnsport voor zijn rekening.

De onderzoekers onderstrepen in het rapport dat de danwereld versnipperd is. Veel verschillende stijlen en allerlei verschillende organisaties spelen een rol, met allerlei dansopleidingen, professionele gezelschappen, musicalproducenten en makers van tv-programma's als Dancing with the stars.

Maar wat binnen die veekleurigheid naar voren komt, is dat grensoverschrijdend gedrag met name voorkomt onder dansers die op een hoger en professioneel niveau actief zijn. Die maken de meeste trainingsuren en zijn voor hun carrière en inkomen afhankelijk van onder meer trainers, coaches en docenten.

Jonge dansers kwetsbaar

Niet voor niets zijn de meeste plegers te vinden in die groepen, die nadrukkelijk een machtspositie bekleden. Met name jonge dansers in opleiding zijn kwetsbaar. Onderzoek onder 225 ouders geeft de indruk dat bijna een derde van de kinderen die georganiseerd danst, te maken heeft gehad met seksueel misbruik.

Meldingen of aangiftes van grensoverschrijdend gedrag zijn er in de danswereld echter nauwelijks, vanwege de angst voor de consequenties. Sinds 2004 waren er vijf strafzaken, maar sinds de eerste berichten over misstanden lijkt daar wel verandering in te komen.

Afgelopen maand werd een Groningse dansleraar voor een serie zedendelicten in hoger beroep veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij krijgt ook een beroepsverbod van 13 jaar en een contactverbod met de slachtoffers, zo blijkt uit een vandaag gepubliceerd vonnis. Begin april werd een andere dansleraar in Arnhem veroordeeld tot tien maanden en een contactverbod voor aanranding van zes minderjarige cursisten.