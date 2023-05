Spektakel in Giro-rit blijft uit: avonturier Bais wint, Leknessund houdt roze

Davide Bais heeft de zware zevende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De 25-jarige Italiaan, die nooit eerder een profzege boekte, was onderdeel van een kopgroep en reed bijna de hele etappe vooruit.

Vooraf werd vooral spektakel verwacht op de lange slotklim, maar dat bleef uit. Het peloton besloot de dagzege aan een van de koplopers te gunnen en reed rustig omhoog. Geen van de favorieten voor de eindzege in de Ronde van Italië deed een poging tijdwinst te boeken op de concurrentie.

Daardoor bleef de roze trui in handen van de Noor Andreas Leknessund, van de Nederlandse DSM-ploeg.

Kopgroep van vier

Al snel was de vlucht van de dag gevormd in de langste etappe van deze Giro. Bais, Simone Petilli, Karel Vacek en Henok Mulubrhan vormden met zijn vieren de kopgroep en het peloton gunde hen een flinke voorsprong. De koplopers reden zelfs even ruim twaalf minuten voor het peloton uit.

Bij de eerste klim van de dag, een van de tweede categorie naar Roccaraso, moest Eritreeër Mulubrhan afhaken. Het peloton, aangevoerd door DSM, maakte nog geen aanstalten de achterstand op de vluchters te verkleinen op de eerste klim.