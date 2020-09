Cafés sluiten eerder: biljarters moeten nu dus eerder beginnen

De nieuwe corona-maatregelen van het kabinet hebben ook grote gevolgen voor de biljarters. Maandagavond maakte het kabinet bekend dat horecagelegenheden in heel Nederland vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen voortaan om 22.00 uur de deuren moeten sluiten.

Biljart wordt veelal in cafés gespeeld en de wedstrijden zijn vaak niet vóór 22.00 uur afgelopen. De vervroegde speeltijden moeten dit probleem ondervangen. De biljartwedstrijden moeten daarom nu vanwege de nieuwe coronamaatregelen doordeweeks al om uiterlijk 18.00 uur beginnen.

Poolcompetities opgeschort

De regionale poolcompetities worden helemaal opgeschort. "Die wedstrijden worden ook 's avonds gespeeld", legt directeur Willem La Riviere van de KNBB uit. "Maar poolwedstrijden duren veel langer. Ze vervroegd laten beginnen, heeft dus geen zin."

De landelijke poolcompetitie kan wel doorgaan, want die wedstrijden zijn doorgaans overdag in het weekend. De snookercompetitie is nog niet begonnen. De KNBB beslist donderdag of die competitie mogelijk wordt uitgesteld.