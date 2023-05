Van de Zandschulp in Rome direct onderuit bij samenwerking met nieuwe coach

Van de Zandschulp (de nummer 30 van de wereldranglijst), die ook in Madrid geen wedstrijd wist te winnen, maakte in de eerste set een slordige indruk. Van de vijf breekpunten die hij kreeg, wist hij er niet een te benutten. De 27-jarige Djere (62ste van de wereld) verzilverde z'n beide breekkansen wel.

Ook in de tweede set was Djere scherp wanneer het moest. Hij benutte het enige breekpunt dat hij kreeg (op 3-3) en zag Van de Zandschulp vervolgens vooral worstelen met zichzelf.

Lastige weken na 'pijnlijk' verloren finale

Van de Zandschulp is bezig aan moeilijke weken. Hij bereikte de finale in München, maar verloor die ondanks vier wedstrijdpunten. "Het is ongelooflijk pijnlijk dat het op deze manier gebeurt", zei hij daarover. In Madrid ging hij vervolgens met slordig spel onderuit tegen een qualifier.

Van de Zandschulp zat enkele maanden zonder coach, voordat hij in zee ging met de ervaren topcoach Groeneveld (die samenwerkte met onder anderen Roger Federer en Maria Sjarapova).