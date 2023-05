Wrakingsverzoek in zaak tegen 'godfather van Oss' afgewezen

Het gerechtshof in Den Bosch heeft het wrakingsverzoek in de grote drugszaak tegen onder andere Martien R. afgewezen. Dat meldt Omroep Brabant.

Advocaat Jan-Hein Kuijpers had om nieuwe rechters gevraagd, omdat het hof volgens hem de schijn van vooringenomenheid heeft gewekt. Hij kwam tot die conclusie omdat het hof afgelopen najaar heeft besloten een agent te verhoren via een videoverbinding.

De rechtbank wist dit al sinds oktober, maar de advocaten van R. werden hier destijds niet over ingelicht. "Blijkbaar is er contact geweest tussen het OM en het hof zonder de advocaten daarin te kennen. Het maakt dus niet uit wat de verdediging zegt en vindt. De verdediging is erbuiten gehouden", zei advocaat Kuijpers. De agent verblijft op Curaçao en kan dus niet in de rechtszaal aanwezig zijn.

Hoofdverdachte R., ook wel de 'godfather van Oss' genoemd, werd in 2021 veroordeeld voor drugs- en wapenhandel, witwassen en het bezit van wapens. Ook werd hij schuldig bevonden aan de invoer van zeker twee grote partijen cocaïne uit Zuid-Amerika en was hij volgens de rechter de leider van een criminele organisatie.