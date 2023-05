Unilever blijft goed verdienen in Rusland, exit lastiger dan verwacht

Shell, Heineken, ING, Rabobank, Unilever, Philips, Douwe Egberts-moeder JDE Peets, Bavaria. Direct na het begin van de oorlog in Oekraïne wilden al deze grote bedrijven zo snel mogelijk weg uit Rusland. Maar ruim een jaar later heeft de een dit makkelijker gedaan dan de ander. Zo blijkt Unilever zelfs twee keer zo veel te verdienen aan zeep en voedingsmiddelen in Rusland dan voor de oorlog. Maar ja: vertrekken is "niet eenvoudig", zegt Unilever. Na de val van de Sovjet-Unie was Rusland voor westerse bedrijven een nieuwe markt waar de bomen tot in de hemel zouden groeien. Maar voor zelfs de grootste optimist ging die economische droom definitief in rook op toen de Russische tanks de grens met buurland Oekraïne overstaken. Zo verklaarde Rabobank dat leasedochter DLL Rusland de rug toekeerde door het "barbaarse geweld" in Oekraïne. Unilever verklaarde niet meer te investeren in of winsten te halen uit Rusland. Het bedrijf zou de Russische bevolking alleen nog van "basisproducten" voorzien. De vier fabrieken in het land bleven "alledaagse voedsel- en hygiëneproducten" produceren en leveren aan Russische consumenten. Maar voor al die ijsjes, crème en deodorant werd niet meer geadverteerd. Follow The Money ontdekte vandaag dat de Russische Unilever-tak vorig jaar met omgerekend 108 miljoen euro toch bijna twee keer zo veel verdiende als voor de oorlog. Ook wordt in het land toch nog volop geadverteerd voor de Magnums en Cornetto's van Unilever.

Unilever herhaalt aan de NOS een verklaring uit februari waarin wordt gesteld dat er nogal wat haken en ogen aan een vertrek uit Rusland zitten. Bij sluiting zouden 3000 medewerkers zomaar op straat staan. Unilever wil de divisie daarom verkopen. "Om te voorkomen dat ons bedrijf direct of indirect in handen van de Russische staat terechtkomt, en het helpen beschermen van onze mensen", zegt een woordvoerder. Een koper vinden is vooralsnog niet gelukt, laat staan een deal sluiten. Die reclame wordt volgens Unilever door winkeliers en andere klanten gemaakt. "Dat is contractueel vastgelegd vóór maart 2022." De winst is volgens Unilever te verklaren door hogere omzet, vanwege inflatie en de met 18 procent gestegen waarde van de roebel in 2022. Het concern stelt dat het niet heeft geprofiteerd van de winst in Rusland. "We kunnen bevestigen dat er geen kapitaalinstroom of -uitstroom is geweest." Biertjes Heineken verklaarde zelfs helemaal uit Rusland te vertrekken. Ondertussen verscheen dit jaar het ene na het andere nieuwe biertje op de Russische markt. Kort nadat Heineken excuses had gemaakt voor de onduidelijkheid, bleek dat er op de achtergrond een koper was gevonden voor de divisie. Heineken wacht nog wel op goedkeuring door de Russische autoriteiten. 'In Rusland wordt alles altijd duurder', vertelde Russische Tatiana eerder:

