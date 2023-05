Pakistaanse oud-premier Khan op borgtocht vrij

Zijn aanhangers zijn uitgelaten dat de oud-premier is vrijgelaten:

Dinsdag werd de 70-jarige Khan opgepakt wegens corruptie. Het hooggerechtshof in Pakistan verklaarde de arrestatie gisteren onwettig.

De Pakistaanse oud-premier Imran Khan komt op borgtocht vrij, heeft het hof in de hoofdstad Islamabad bepaald. Ook mag Khan de komende twee weken niet opnieuw worden aangehouden.

De arrestatie leidde landelijk tot grote protesten en tot confrontaties tussen demonstranten en politie, waarbij zeker tien doden vielen. Tientallen mensen raakten gewond. De politie arresteerde zeker 2300 mensen.

Khan, een cricketlegende, werd in april vorig jaar weggestuurd als premier na een motie van wantrouwen. Tegen de oud-premier lopen tientallen rechtszaken en aangiften. Hij wordt beschuldigd van terrorisme, opruiing, godslastering en dus ook corruptie.

Buitenlandse Zaken: wees alert

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders in Pakistan waakzaam te zijn vanwege de onrust in het land. Nederlanders in de hoofdstad Islamabad wordt opgeroepen weg te blijven uit de buurt van de Rode Moskee en niet betrokken te raken bij samenscholingen van meer dan vier mensen. Ook roept het ministerie Nederlanders op weg te blijven van onbeveiligde drukke plekken.

Voor het grootste deel van het land gelden de reiscodes rood (niet reizen) en oranje (alleen noodzakelijke reizen). Dat is al langer het geval, vooral vanwege terreurdreigingen.