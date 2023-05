Nederlandse banken staan niet te springen om strenger Europees toezicht

Het Amerikaanse bankwezen blijft onverminderd dreunen op zijn grondvesten. In Europa maken de banken ondertussen de ene megawinst na de andere bekend. "Het effect van een verminderde vorm van toezicht hebben we kunnen aanschouwen", reageert Robert Swaak, topman van ABN Amro, over de 'minibankencrisis' in de VS. "De Federal Reserve vindt dat ze voor regionale banken dezelfde regels hadden moeten handhaven als voor grote banken", vult collega Steven van Rijswijk van ING aan. "Achter die uitspraken sta ik zeker." Want wordt PacWest Bancorp nummer vier? Nog altijd houden spaarders, beleggers en toezichthouders hun adem in. Gisteren ging die middelgrote uit Los Angeles zwaar onderuit op de beurs. Met weer dezelfde reden: de buffers van de bank drogen op terwijl spaarders massaal de benen nemen. Datzelfde gebeurde sinds eind maart met Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic Bank. Zij gingen de afgelopen weken failliet. PacWest vecht om te voorkomen dat het de volgende wordt. Net als Western Alliance en First Horizon Bank overigens, allemaal middelgrote banken die allemaal amper onder toezicht blijken te staan.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Vijf jaar terug schrapte president Trump de "bureaucratische rompslomp" voor kleinere Amerikaanse banken. Onder luid applaus van Republikeinen én Democraten. Die zien nu vol afgrijzen hoe regionale banken, die toch bij de dertig grootste van het land horen, als kaartenhuizen ineenstortten. Toch was het ook in Europa niet helemaal stil. In Europa beefde het bankwezen in maart nadat de Zwitserse grootbank Credit Suisse na een bankrun omviel. Toch bleef hier de paniek beperkt. Hoe dat kan? "Een feit is dat de Europese banken er goed voor staan sinds de kredietcrisis", zegt Swaak over het strenge centrale toezicht dat de Europese Centrale Bank (ECB) sinds de kredietcrisis voert. "In Europa zijn dezelfde spelregels voor alle banken", vat Van Rijswijk het verschil in toezicht samen. "Je moet zorgen dat het hele financiële systeem veilig is, niet slechts een deel."

Bankentoezicht in Europa In de Europese Unie gelden sinds de kredietcrisis strengere regels voor banken, voor onder meer het beoordelen van risico's en kapitaalbuffers. De ruim 110 grootste banken staan sinds 2014 niet meer onder nationaal, maar onder centraal toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). In Nederland gaat het om ING, Rabobank, ABN Amro, De Volksbank, de Bank Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Waterschapsbank en Leaseplan. Voor kleinere banken gelden dezelfde strenge regels, die worden gecontroleerd door nationale toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Banken moeten hun problemen eerst met aandeelhouders en schuldeisers oplossen, voordat ze mogen aankloppen bij een speciaal door banken gevuld noodfonds. Een aparte instelling, de Single Resolution Board, kan voortijdig ingrijpen om banken te redden of af te wikkelen. Dat gebeurde de afgelopen jaren met twee kleinere banken uit Italië en een in Spanje.