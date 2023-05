Tweede keeper Pasveer (39) verlengt contract bij Ajax met een jaar

Pasveer begon zijn carrière bij FC Twente, waarna hij onder meer bij Heracles Almelo, PSV en Vitesse onder de lat stond. Op 23 april 2021 maakte hij transfervrij de overstap van Vitesse naar Ajax. In Amsterdam tekende hij destijds voor twee seizoenen.

Ajax en Remko Pasveer hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, dat liep tot en met 30 juni 2023. De verbintenis van de 39-jarige doelman is met één jaar verlengd en loopt nu tot en met 30 juni 2024.

Pasveer werd vorig seizoen vrij onverwachts basiskeeper, pakte de landstitel en speelde ook alles in de eerste helft van dit seizoen. Onder bondscoach Louis van Gaal mocht Pasveer debuteren bij Oranje in de laatste interlands voor het WK in Qatar. Tussen die interlands en het WK maakte Pasveer bij Ajax plotseling een onzekere indruk.

Tijdens het WK kreeg Andries Noppert van Van Gaal de voorkeur onder de lat bij Oranje en bleef Pasveer op de bank. Ajax kocht kort na het WK de Argentijn Gerónimo Rulli, die als derde keeper met Argentinië wereldkampioen werd. Sindsdien is Pasveer ook bij Ajax zijn basisplaats kwijt.