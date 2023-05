Nieuwe trainer of niet, meedenken doet Heitinga graag: 'Jongen van de club'

Ajax lijkt na het gelijkspel in eigen huis tegen AZ geen perspectief meer te hebben op de tweede plek, die recht geeft op de voorrondes van de Champions League. Een gevecht met AZ om de derde plek rest, te beginnen met een wedstrijd tegen het reeds gedegradeerde FC Groningen.

Voor John Heitinga, die zijn klus als (tijdelijke) opvolger van Alfred Schreuder met een indrukwekkende zegereeks begon, dreigt het seizoen bij Ajax als een nachtkaars uit te gaan. Zijn selectie kreeg een enorme optater door een dubbele nederlaag tegen PSV, in de competitie en in de bekerfinale.

Berghuis hield aan de verloren bekerfinale tegen PSV een nader te noemen blessure over en miste daardoor het thuisduel met AZ (0-0). De aanvaller deed vandaag voor het grootste gedeelte mee aan de training, zo vertelt Heitinga op de persconferentie.

Ajax-trainer John Heitinga kan zondag vermoedelijk weer beschikken Steven Berghuis en Mohammed Kudus in het uitduel met FC Groningen (aftrap 14.30 uur).

Dat hij wellicht bezig is met iets waar hij binnenkort niets mee te maken heeft, stoort Heitinga niet. "Ik ben naast trainer ook gewoon een jongen van de club. Als iemand de spelers die er zijn en die er vanuit Jong Ajax aankomen kent, ben ik dat. Dit is mijn club, dus deel die kennis graag."

Heitinga heeft ook zelf nog geen benul. Toch denkt hij met de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat (die volgende week officieel in dienst treedt) mee over de samenstelling van de spelersgroep.

Niet alleen op welk Europees podium Ajax volgend jaar speelt is ongewis. Ook de vraag welke trainer er dan voor de groep staat is nog altijd onbeantwoord.

John Heitinga blikt op een persconferentie vooruit op FC Groningen - Ajax en vertelt over zijn situatie bij de club. - NOS

In iedere linie heeft Ajax dit seizoen problemen gehad, maar zeker op het middenveld oogden de Amsterdammers de laatste weken broos. Het was - deels door omstandigheden - stuivertje wisselen.

"Het is wel een puzzel en dit middenveld brengt je weleens aan het twijfelen", zegt Heitinga erover. "Nu bekijk ik het per wedstrijd."

Het middenveld van Real Madrid is zijn ideaalbeeld. De Madrilenen beschikken over meerdere spelers met een enorm voetballend vermogen. "Maar daarnaast moet je ook kijken naar de karakters in een selectie. Je moet altijd een paar echte winnaars op het veld hebben."

Vrolijk van Brobbey

De laatste drie duel stelde Heitinga Brian Brobbey in de basis op. De spits was aanwezig en bedrijvig, maar miste op cruciale momenten grote kansen.

Heitinga was desalniettemin tevreden. "Hij heeft de laatste duels heel veel scherpte getoond. Daarnaast was hij gevaarlijk met zijn diepte. De goals bleven helaas uit, maar ik werd er wel vrolijk van."