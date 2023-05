Meisje laat nugget vallen, McDonald's aansprakelijk voor brandwonden

Fastfoodketen McDonald's is in de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de brandwonden die een kind heeft opgelopen door een kipnugget. Dat heeft een jury in de staat Florida vastgesteld. Volgens de juryleden had McDonald's instructies moeten geven voor het veilig omgaan met het eten. De franchisenemer van het restaurant is volgens de jury aansprakelijk voor nalatigheid en het niet waarschuwen van klanten.

Het incident gebeurde in 2019, toen een 4-jarige kind tweedegraads brandwonden opliep door een kipnugget. Volgens Amerikaanse media had een moeder Happy Meals gekocht voor haar zoon en dochter bij een McDrive in Tamarac, bij Fort Lauderdale. De vrouw verklaarde dat ze het eten aan haar kinderen op de achterbank had gegeven, en dat ze luid geschreeuw hoorde toen ze wegreed.

Wat bleek: het meisje had op een van haar benen een flinke brandwond, afkomstig van een van de nuggets. De nugget was tussen de gordel en de huid van het kind terechtgekomen, zei de moeder.

Hoe warm was de nugget?

De advocaten van McDonald's erkennen dat de brandwond veroorzaakt was door een nugget, maar in de rechtszaak ontstond heibel over de temperatuur van de snack. De familie zegt dat de nugget boven de 93 graden was, maar de fastfoodketen stelt dat het samengeperste stukje vlees niet meer dan 71 graden kon zijn.

Bovendien, beargumenteerde het fastfoodbedrijf: de nugget móet wel warm zijn om vergiftiging met de salmonellabacterie te voorkomen.

Ook vindt McDonald's dat het niet verantwoordelijk is voor wat de klant doet met de nugget. "De kipnugget is er om op te eten, niet om tegen je huid aan te houden voor twee minuten."

Schadevergoeding

De fastfoodgigant is het daarom ook niet eens met de uitkomst van het proces. "Dit was een vervelend incident, maar we zijn het respectvol oneens met de uitkomst." Het bedrijf zegt wel dat zijn klanten "erop moeten kunnen vertrouwen dat de procedures voor het serveren van kipnuggets gevolgd worden".

Over de hoogte van de schadevergoeding wordt later een besluit genomen. Amerikaanse media schrijven dat de familie 15.000 dollar heeft geëist.