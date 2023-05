Huiszoeking Weski 'ingrijpend en overrompelend', zegt deken van advocatenorde

Een unieke situatie voor alle betrokkenen, zo noemt de Rotterdamse deken van de Orde van Advocaten, Peter Hanenberg, de arrestatie van advocaat Inez Weski. In gesprek met Nieuwsuur vertelt hij onder meer over de doorzoeking van Weski's huis, waarbij hij aanwezig was. "Dat is heel ingrijpend en overrompelend voor alle betrokkenen." De impact van een huiszoeking is groot, schetst Hanenberg. "Het is zo invasief om ineens 's ochtends vroeg bij iemand in de woonkamer te stappen en, in dit geval, te moeten meedelen: 'U bent aangehouden op verdenking van een aantal ernstige feiten. Er gaat een doorzoeking plaatsvinden van uw huis.' Dat is het domein waar je je veilig voelt, normaal gesproken." Op hetzelfde moment werd Weski's kantoor 'bevroren'. De andere advocaten van haar kantoor mochten doorwerken, maar bepaalde ruimtes werden verzegeld waar later onderzoek zou plaatsvinden. Bij dit soort doorzoekingen worden doorgaans ook apparaten als laptops, harde schijven en usb-sticks in beslag genomen. Een zogenoemde 'geheimhouders-medewerker' van de politie bepaalt dan aan de hand van een aantal zoektermen welke documenten interessant kunnen zijn voor onderzoek. Die worden vervolgens voorgelegd aan de rechter-commissaris.

Weski niet langer in beperkingen Advocaat Weski zit sinds vandaag niet meer in beperkingen, bevestigt het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat ze weer contact mag hebben met de buitenwereld. Tot vandaag mocht zij, omdat ze in beperkingen zat, alleen contact hebben met haar advocaat. Het is volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket niet meer in het belang van het onderzoek dat zij en haar advocaten niet met anderen mogen spreken over de zaak.

Hanenberg en zijn collega's zijn kritisch op dit systeem. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) kan niet worden gegarandeerd dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het verschoningsrecht - de geheimhoudingsplicht - van advocaten. "Er is veel discussie over de vraag of het OM dit goed doet. De rechter moet er maar op vertrouwen dat de geheimhouder-medewerker van de politie niet allerlei andere documenten gaat bestuderen en informatie gaat doorspelen aan het opsporingsteam. Het is een kwetsbaar systeem." Begin deze maand oordeelde de rechter nog dat het OM het verschoningsrecht meermaals en structureel geschonden heeft in de fraudezaak rond Box Consultants. Uit die uitspraak bleek ook dat het OM jarenlang een verkeerde uitleg heeft gegeven van de manier waarop het verschoningsrecht moet worden beschermd wanneer er beslag wordt gelegd op e-mailservers. Volgens Hanenberg zou het beter zijn als de rechter-commissaris zelf het onderzoek zou verrichten en daarmee de geheimhouding waarborgt. Weski wordt verdacht van het doorsluizen van informatie van haar cliënt Ridouan Taghi aan een Italiaanse maffiabaas, en daarmee van deelname aan zijn criminele organisatie. Ze zou daarmee haar positie als advocaat hebben misbruikt. Weski blijft nog zeker tot begin volgende maand vastzitten, maar sinds vandaag niet meer in beperking. Geruchten Hanenberg gaat ook in op de suggestie dat Weski's arrestatie een vooropgezet plan was om haar te beschermen tegen handlangers van Taghi. Kijkend naar het totaalbeeld van haar aanhouding, acht Hanenberg dit zeer onwaarschijnlijk. "Er is een hele doorzoeking op touw gezet, gevorderd door een officier van justitie. Er waren twee rechter-commissarissen bij betrokken en een deken van de Orde. En dan ook nog de gevangenhouding: dat is allemaal te veel bij elkaar om een opzetje te zijn." Vorige week besloot de deken een verzoek in te dienen om Weski te laten schorsen als advocaat. Hij benadrukte toen dat het geen strafmaatregel was, maar dat zij als gevolg van haar aanhouding haar taken niet kan uitvoeren. Dit besluit viel hem zwaar, licht Hanenberg toe. "Mevrouw Weski is bijna 45 jaar advocaat en heeft een schoon tuchtrechtelijk verleden. Ze heeft met een bijna bovenmenselijke toewijding dat vak uitgeoefend. Maar je moet het onderzoek kunnen afwachten en pas op de plaats maken." Geheimhoudingsplicht Voor haar eigen verdediging staat Weski mogelijk voor een dilemma. Uitweiden over het contact met haar cliënt zou haar zaak wellicht kunnen helpen, maar dat zou betekenen dat ze de geheimhoudingsplicht moet schenden. Hanenberg: "Het beroepsgeheim is heilig, zou je kunnen zeggen. Een advocaat kan daar tot op zekere hoogte van worden ontheven, maar het mag de belangen van de cliënt niet schaden. De meeste advocaten zullen ervoor kiezen die geheimhouding tot het bittere eind vol te houden." Na haar aanhouding maakte Weski via haar advocaten bekend dat ze de verdediging van Taghi neerlegt. Vandaag werd bekend dat Taghi zijn eigen verdediging gaat voeren. Hanenberg hoopt Weski snel op te zoeken. "Ik ben vooral benieuwd hoe het met haar gaat. Haar welzijn en welbevinden is het eerste wat van belang is." Bekijk hier het hele gesprek terug: