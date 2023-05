Kamerlid Belhaj wil D66 leiden in Europees Parlement

D66-Tweede Kamerlid Salimah Belhaj stelt zich kandidaat om volgend jaar lijsttrekker voor haar partij te worden bij de Europese verkiezingen. Belhaj zit sinds begin 2016 in de Tweede Kamer. Daarvoor was ze onder meer fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Rotterdam.

In een brief aan de leden schrijft ze dat ze het "sterke sociaalliberale geluid dat ik jarenlang in Rotterdam en Den Haag heb laten horen nu luid en duidelijk in Europa wil laten doorklinken".

Ze voegt eraan toe dat de Russische inval in Oekraïne duidelijk heeft gemaakt dat onze waarden en onze vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Volgens haar was sinds de Tweede Wereldoorlog de noodzaak voor een Europa dat zijn inwoners beschermt nog nooit zo groot.

Parlementaire enquête

Als Kamerlid is Belhaj (44) voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar "fraudebeleid en dienstverlening". De enquête is een vervolg op de eerdere parlementaire onderzoeken naar de toeslagenaffaire en het functioneren van organisaties als het UWV en het CBR.

De openbare verhoren zijn gepland na het zomerreces en het is de bedoeling dat het eindrapport volgend jaar januari af is. Belhaj benadrukt dat ze zich hier de komende maanden "met alle energie" voor wil blijven inzetten. De Europese verkiezingen zijn volgend jaar juni.

Bij alle verkiezingen sinds 2004 voerde Sophie in 't Veld de Europese lijst van D66 aan. Of zij dat nu weer wil doen, is nog niet bekend.