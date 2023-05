Slot kijkt uit naar kampioenswedstrijd: 'We willen het zelf doen in De Kuip'

De mogelijke kampioenswedstrijd anders benaderen dan andere wedstrijden gaat Slot niet doen: "We hebben gewoon getraind op Go Ahead Eagles. En beelden gekeken om ons optimaal voor te bereiden."

Slot: "Als speler heb ik die wedstrijden als ongelofelijk mooi ervaren. Maar als trainer heb je minder invloed, dan sta je niet meer in het veld." Slot kan beschikken over een nagenoeg fitte selectie, enige teleurstelling is het ontbreken van Gernot Trauner. "Maar Pedersen en Geetruida kunnen dat uitstekend oplossen."

Feyenoord-trainer Arne Slot kijkt uit naar aanstaande zondag, als Feyenoord de zestiende landstitel kan pakken bij een overwinning thuis tegen Go Ahead Eagles. Als speler maakte hij twee keer een kampioenswedstrijd mee in de eerste divisie, met PEC Zwolle.

Mocht Feyenoord kampioen worden, dan is maandag om 12.00 uur de huldiging op de Coolsingel. Die is live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Een samenvatting staat meteen na de wedstrijd online en is om 19.00 uur te zien in de eredivisie-uitzending op NPO 1.

Feyenoord speelt zondagmiddag om 16:45 uur in de eredivisie tegen Go Ahead Eagles. Bij winst zijn ze zeker van het zestiende landskampioenschap, bij puntenverlies zijn ze afhankelijk van het resultaat van PSV. Die spelen zondagavond om 20.00 uur. Feyenoord-Go Ahead Eagles is te volgen via het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Toch geeft hij toe dat het geen "business as usual" is: "De voorbereiding wel. Maar de wedstrijd is specialer. Ook toevallig mijn 100ste als trainer, maar dit is überhaupt al bijzonder. Prachtig dat we nu op het punt staan om een kampioenswedstrijd te spelen."

"En de Conference Leaguefinale vorig jaar was ook spannend. Dat is in de eindfase altijd zo, maar dat betekent niet dat je gelijk andere dingen op het trainingsveld doet. Als dat zo is moet ik ingrijpen, maar we hebben goed en fanatiek getraind", aldus Slot.

Dat het toch spannend gaat worden voor 'zijn' spelers, daar twijfelt hij niet aan. "Maar dat is overal zo. Eagles kan nog play-offs om Europees voetbal halen. En bij degradatiekandidaten Emmen en Volendam is het misschien wel nog spannender."

Slot kijkt uit naar zondag: "Er zal ongetwijfeld een geweldige sfeer zijn in De Kuip. Maar dat is vaker zo. Hopelijk blijft dat voor en tijdens de wedstrijd ook zo, ook als we een mindere fase hebben. Dat de supporters ons dan blijven steunen. Want dat hebben we hard nodig. Zolang het niet gedaan is kunnen we geen voorschot nemen, maar we staan er goed voor."

Ook als Feyenoord niet wint, is er zondag nog een kans op de landstitel. Als PSV niet wint van Fortuna Sittard zijn de Rotterdammers alsnog kampioen. Die wedstrijd begint zondagavond pas om 20.00 uur. Voor Slot is het kampioenschap uiteindelijk het belangrijkste, maar: "We willen het ongelofelijk graag zelf doen in De Kuip."