Vanavond op tv: Nederlands geschut in Oekraïne • Illegale hondenhandel • Turkse verkiezingen •Onderzoek Sinterklaasintocht Staphorst

Nederlandse houwitsers ingezet in Oekraïne In Oekraïne worden Nederlandse pantserhouwitsers - zwaar artilleriegeschut waarmee op vijandelijke doelen kan worden geschoten - ingezet in de oorlog. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp kijkt mee met een divisie in Oekraïne die met deze wapens werkt. Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif vertelt in de studio meer over de werking van de houwitsers.

Illegale hondenhandel In november 2021 is er nieuwe wet ingevoerd om illegale hondenhandel tegen te gaan en honden beter te registreren. Sindsdien is het voor zowel fokkers en handelaars als mensen die (eenmalig) een nestje pups krijgen of (eenmalig) zelf een hond uit het buitenland importeren verplicht om bij de overheid een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) op te vragen. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals dook in deze wet en concludeert dat deze zo lek is als een mandje. Omdat er geen vragen worden gesteld naar de reden van registratie en de herkomst van de hond, kan iedereen zich binnen enkele minuten registreren met een UBN-nummer.

Presidentskandidaat Turkije trekt zich terug De Turkse politicus Muharrem İnce heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. De 59-jarige İnce doet dat slechts enkele dagen voor de verkiezingen, die zondag gehouden worden. Zijn terugtrekking kan de positie van de belangrijkste oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu versterken.