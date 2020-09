Onderzoeker: Amsterdamse stadsbestuur was op grote schaal betrokken bij slavernij

Burgemeester Halsema en wethouder Rutger Groot Wassink hebben in Amsterdam het boek De Slavernij in Oost en West, Het Amsterdam Onderzoek in ontvangst genomen. In dit boek van 448 pagina's wordt beschreven wat de rol van Amsterdam was in de slavernij. Op basis van het onderzoek besluit de gemeente of het in juli 2021 tijdens Keti Koti, de herdenking van de afschaffing van de slavernij, excuses gaat maken voor het slavernijverleden van de stad.

Het onderzoek is een verzameling van veel kleine deelonderzoeken waaruit blijkt dat de rol van Amsterdam in de slavenhandel groot was, en misschien zelfs verder ging dan veel mensen dachten.