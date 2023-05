Vollering wint eerste etappe Ronde van Baskenland, vijf dagen na Vuelta-kater

De etappe over 122,2 kilometer, van Etxebarria naar Markina-Xemein, kende twee serieuze beklimmingen. Na ruim 70 kilometer koos Anna Kiesenhofer de aanval in de afdaling van Gontzagaraigana. Ze kreeg Aurela Nerlo mee, maar de twee werden voor de voet van de Urkaregi (4,9 km à 6,1 procent) al opgeraapt.

Demi Vollering heeft, vijf dagen na de voor haar teleurstellende ontknoping van de Vuelta, de eerste rit in de Ronde van Baskenland gewonnen. Het is voor de renster van SD Worx, die in 2022 alle drie de ritten won in deze koers, de achtste zege dit jaar.

Het is de tweede keer dat de Ronde van Baskenland wordt gereden. In de eerste editie won Demi Vollering alle drie de etappes en het eindklassement en vandaag gaat ze door waar ze vorig jaar eindigde.

Vuelta

De etappewinst in de Itzulia is een mentale opsteker voor Vollering, die zondag op een haar na de Vuelta-zege misliep. In een spannende finale rekende ze bijna af met Van Vleuten, maar die kon in de slotrit de schade net genoeg beperken.

In het voorjaar was Vollering oppermachtig. Ze voltooide toen een bijzondere hattrick door als tweede renster ooit in hetzelfde jaar de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik op haar naam te schrijven.