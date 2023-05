PSG-ster Messi eerder terug van schorsing: 'Hij zal morgen starten'

Lionel Messi staat morgen 'gewoon' in de basis bij Paris Saint-Germain in de competitiewedstrijd tegen Ajaccio. Dat zegt zijn trainer Christophe Galtier.

Vorige week miste de Messi een training van PSG omdat hij voor promotie-werkzaamheden naar Saudi-Arabië was vertrokken. Daarop werd de Argentijn door de club uit Parijs in eerste instantie voor twee weken geschorst. Nu keert hij toch een week eerder al terug op het wedstrijdformulier, en zelfs in de basis.

Galtier: "Ik heb Messi dinsdag gesproken om te kijken hoe hij erin stond, en ik vond het zeer vastberaden om te spelen. Hij zal morgen starten."