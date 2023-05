Drugssmokkelnetwerk uit de Balkan opgerold, ook arrestatie in Nederland

De Europese politieorganisatie Europol heeft een groot drugssmokkelnetwerk uit de Balkan opgerold. Gisteren zijn in Servië en in Nederland invallen gedaan. In Belgrado werden de drie vermoedelijke kopstukken gearresteerd.

Maandag werd al een verdachte in Nederland opgepakt. Europol heeft in totaal 23 vermoedelijke bendeleden aangehouden.

Er werden 35 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn 15 luxe auto's en dure horloges in beslag genomen ter waarde van 2 miljoen euro en nog eens 3 miljoen euro aan contant geld. Daarnaast werden zware wapens en explosieven gevonden.

Pink Panthers

Volgens Europol zit de organisatie achter grootschalige invoer van cocaïne vanuit Colombia, Brazilië en Ecuador. 7000 kilo coke die in 2020 in Europese havens werd onderschept, zou van de bende afkomstig zijn.

Een van de gearresteerden zou de voormalig leider van de Servische Pink Panthers zijn, een internationaal opererende club van juwelendieven.