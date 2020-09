Roda verspeelt kostbare punten in eerste duel zonder publiek

De eerste voetbalwedstrijd in Nederland die als gevolg van de aangescherpte coronaregels zonder publiek gespeeld moest worden, heeft een gelijkspel opgeleverd in de Keuken Kampioen Divisie.

In het lege Jan Louwers Stadion in Eindhoven werkte FC Eindhoven tegen Roda JC een 3-1 achterstand weg. Door een goal van Iker Pozo een minuut voor tijd werd het 3-3.

In de eredivisie zijn er in die periode twee speelronden vanwege de interlandse, in de Keuken Kampioen Divisie wordt er drie keer gespeeld.

Geen supporters dus op de tribune, wél Roda-coach Jurgen Streppel. Hij zat een schorsing uit na zijn rode kaart voor aanmerkingen op de arbitrage tegen FC Dordrecht.

Roda verliest aansluiting

Door het puntenverlies begint Roda - de nummer vier van de competitie - de aansluiting met koploper NAC Breda te verliezen. Het gat is na vijf wedstrijden nu vijf punten.