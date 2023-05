Amsterdamse gebouw Jonas verkozen tot beste gebouw van 2023

Het Amsterdamse complex Jonas is uitgeroepen tot het beste gebouw van 2023. In het gebouw in de wijk IJburg, dat sinds dit jaar helemaal open is, zitten woon- en werkplekken. Ook kan er gerecreëerd worden, bijvoorbeeld bij het strand op het dak.

De Branchevereniging Nederlandse Architecten, die de prijs uitreikt, looft de combinatie van duurzaamheid en betaalbaarheid van het gebouw. "Het is cruciaal dat deze voorbeelden op grote schaal navolging krijgen om het Nederlandse doel van 50 procent circulair bouwen in 2030 te halen", zegt juryvoorzitter Ed Nijpels tegen AT5.