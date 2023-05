Mogelijk 20 jaar cel voor YouTuber die vliegtuigcrash in scène zette

Een piloot die in december 2021 een video op YouTube zette met de titel 'I Crashed My Airplane' gaat mogelijk jarenlang de cel in. De 29-jarige Amerikaan Trevor Jacob liet zijn vliegtuig opzettelijk neerstorten. De video is inmiddels ruim 3 miljoen keer bekeken.

In de video is de solovlucht van Jacob te zien. Hij kwam in 2014 als snowboarder voor de Verenigde Staten uit op de Olympische Spelen van Sotsji en is liefhebber van extreme sporten.

De video laat zien hoe overal op en in het vliegtuig camera's hangen. Tijdens de vlucht vallen de propeller en de motor van het vliegtuig stil boven Los Padres National Forest in Californië. Jacob vloekt en besluit, vergezeld van een selfiestick, uit het vliegtuig te springen.

Nadat zijn parachute is uitgeklapt, kijkt hij naar het vliegtuig. Het onbemande vliegtuig belandt in het natuurgebied. Ook Jacob landt er. Hij bedankt God en het universum dat hij nog leeft. Vervolgens loopt hij urenlang door het gebied op zoek naar water en mensen. Uiteindelijk komt hij een man tegen die hem helpt.

Onderzoek tegengewerkt

De werkelijke toedracht kwam aan het licht toen de Federal Aviation Administration (FAA) en de National Transportation Safety Board enkele weken na de crash een onderzoek begonnen naar de omstandigheden van het ongeluk. Jacob werd daarbij opgedragen om het vliegtuig te bewaren voor het onderzoek, maar hij verklaarde dat hij niet wist waar het vliegtuig precies was neergestort.

In werkelijkheid heeft hij samen met een vriend twee weken na de crash het wrak met een helikopter opgehaald, in stukken gesneden en in vuilnisbakken gedumpt.

Verder geeft hij toe gelogen te hebben bij de aangifte van het ongeluk. Hij zou ten onrechte hebben verklaard dat het vliegtuig 35 minuten na het opstijgen volledig uitviel. Hij zei bij zijn aangifte dat er geen enkele veilige landingsmogelijkheid was en daarom een parachutesprong als enige optie zag.

Voor de rechter

In april 2022 werd de vlieglicentie van Jacob al ingetrokken. In de komende weken moet hij voor de rechter verschijnen.