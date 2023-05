Steenhuis halvefinaliste op WK, Europees kampioen Korrel laat zich verrassen

Michael Korrel is op de WK judo in Doha al in een vroeg stadium uitgeschakeld in de klasse tot 100 kilogram. De nummer twee van de wereldranglijst mocht zich verheugen in een gunstige loting, maar liet zich na een bye in de eerste ronde knullig verrassen door de Hongaar Zsombor Veg. De 29-jarige Korrel haalde op de WK's van 2019 en 2022 nog brons en greep vorig jaar de Europese titel. Tegen Veg, die 23ste staat op de mondiale ladder, leek hij echter niet helemaal bij de les. Korrel, begin februari nog winnaar van het prestigieuze grandslamtoernooi van Parijs, keek na een minuut na een aanval op zijn rechterbeen tegen een achterstand (waza-ari) aan en die wist hij niet meer weg te werken.

"Ik maak één fout, waardoor hij kan scoren", keek Korrel schuldbewust terug op zijn optreden. "En dan wordt het ineens een heel raar potje. Hij ging wegrennen, de hele tijd vluchten. Ik had geen grip op de partij. En dat is judo: dan ben je heel snel klaar. Heel zuur. Dure fout." Ook Catharina sneuvelt Simeon Catharina is in dezelfde klasse wel nog in de race. Hij ging tegen Bojan Dosen zonder score en met twee strafjes wegens passiviteit achter zijn naam de verlenging in. De Serviër was één keer bestraft, maar liep tegen tweede en voor hem fatale derde vermaning aan. Een ronde later viel echter ook voor hem het doek. Catharina kreeg tegen de onder neutrale vlag judoënde Rus Arman Adamian een waza-ari te incasseren, maar slaagde er vanuit het niets de gelijkmaker te produceren. Daarna volgde een slijtageslag, waarin de 25-jarige Hagenaar in de golden score tegen een derde shido aanliep. Steenhuis overtuigt Bij de vrouwen tot 78 kilogram overtuigde Guusje Steenhuis, die het toernooi begon met bye, in haar eerste partijen. Tegen Khuslen Otgonbayar scoorde ze tot twee keer toe een waza-ari, ofwel een ippon, waar ze Moira de Villiers uit Nieuw-Zeeland binnen een halve minuut op de rug had liggen. In de kwartfinales moest ook de Duitse Alina Böhm eraan geloven met ippon, dit keer weer in twee etappes.

Guusje Steenhuis en Natascha Ausma in actie op de WK judo in Doha in de klasse tot 78 kilogram. - NOS

Bij de laatste vier stuit Steenhuis, die grossiert in zilveren medailles (één keer WK, vijf keer EK), op Audrey Tcheuméo. De 33-jarige Française pakte in 2011 de wereldtitel, veroverde vier gouden EK-plakken en stond twee keer op het podium bij de Olympische Spelen. Natascha Ausma plaatste zich met een waza-ari tegen Georgika Djengue Moune uit Kameroen voor de achtste finales. Daarin was Alice Bellandi, de nummer één van de wereld, haar echter te machtig. De Friezin, die twee weken geleden tijdens een trainingspartij tegen dezelfde Italiaanse een vinger had gebroken, had al snel haar eerste strafjes te pakken en kreeg een derde wegens losrukken.