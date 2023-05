Europees kampioen Korrel laat zich op WK judo verrassen en is uitgeschakeld

Michael Korrel is op de WK judo in Doha al in een vroeg stadium uitgeschakeld in de klasse tot 100 kilogram. De nummer twee van de wereldranglijst liet zich na een bye in de eerste ronde verrassen door de Hongaar Zsombor Veg.

De 29-jarige Korrel haalde op de WK's van 2019 en 2022 nog brons en greep vorig jaar de Europese titel. Tegen Veg, die 23ste staat op de mondiale ladder, leek hij niet helemaal bij de les.

Korrel, begin februari nog winnaar van het prestigieuze grandslamtoernooi van Parijs, keek na een minuut na een aanval op zijn rechterbeen tegen een achterstand (waza-ari) aan en die wist hij niet meer weg te werken.