'Taghi gaat eigen verdediging voeren in Marengoproces'

Ridouan Taghi gaat zijn eigen verdediging voeren in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Een bron rond de rechtszaak heeft dat gezegd tegen persbureau ANP. Taghi zit zonder advocaat sinds zijn eerdere advocaat Inez Weski eind vorige maand werd gearresteerd.

Volgens het ANP heeft Taghi de rechtbank laten weten dat hij alle onderzoekswensen handhaaft die door Weski zijn gedaan. De rechtbank in Amsterdam is niet bereikbaar voor commentaar.

Er is levenslang tegen Taghi geëist, onder meer voor het opdracht geven voor meerdere moorden. Alle advocaten in het omvangrijke proces hebben inmiddels betoogd waarom hun cliënten niet veroordeeld zouden moeten worden. Het vonnis staat vooralsnog gepland op 20 oktober.

In principe kunnen verdachten hun eigen verdediging voeren, maar de rechtbank kan besluiten om een advocaat toe te wijzen. Of de rechtbank in Amsterdam dat gaat doen, is niet duidelijk.

Advocaat Weski werd op 21 april gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen. Sindsdien zit ze vast in beperkingen. Onlangs werd besloten dat Weski nog dertig dagen langer blijft vastzitten.