KNGU: in twee maanden 130 meldingen over grensoverschrijdend gedrag

Turnbond KNGU heeft dinsdag bekendgemaakt dat de afgelopen twee maanden (van 21 juli tot en met 23 september) 130 meldingen zijn binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag.

Het gaat om meer dan honderd beschuldigden over een periode van 35 jaar (1986 tot en met 2020). De meeste meldingen hebben op de periode vóór 2012 betrekking.

43 zaken doorverwezen

Tot nu toe werden 43 zaken doorverwezen naar het onafhankelijke Instituut voor Sportrechtspraak (ISR). Het ISR bekijkt of een tuchtrechtelijk onderzoek mogelijk is.

Volgens de KNGU is het onderzoek naar misstanden in alle gymdisciplines niet zoals verwacht eind dit jaar afgerond, maar in het eerste kwartaal van 2021.