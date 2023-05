Bielsa (67) opvolger van Alonso bij Uruguay na teleurstellend verlopen WK

De Argentijn Marcelo Bielsa is de nieuwe bondscoach van tweevoudig wereldkampioen Uruguay. Hij heeft een contract getekend tot en met het WK in 2026, dat gehouden wordt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Bielsa volgt Diego Alonso op, van wie het contract niet werd verlengd na de uitschakeling in de groepsfase van het WK in Qatar. Alonso was net een jaar in dienst als opvolger van Óscar Tabárez, die Uruguay maar liefst vijftien jaar onder zijn hoede had.

Ontslagen bij Leeds

De 67-jarige Bielsa heeft een lange carrière achter de rug. Zo werkte hij eerder als bondscoach bij Argentinië (1998-2004) en Chili (2007-2011). Hij was actief op twee WK's, in 2002 met Argentinië (uitgeschakeld in groepsfase) en in 2010 met Chili (uitgeschakeld in achtste finales).

Ook was Bielsa clubtrainer bij onder meer Athletic Club, Olympique Marseille, Lazio, OSC Lille en als laatste Leeds United. Daar werd hij in februari vorig jaar ontslagen vanwege slechte resultaten. Sindsdien zat hij vijftien maanden zonder werk.