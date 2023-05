Tientallen koeien ontsnapt in Varsseveld, enkele grazen op de begraafplaats

Tientallen koeien zijn vannacht ontsnapt en aan de wandel gegaan in het dorp Varsseveld, in de Gelderse Achterhoek. Ze kwamen onder meer terecht op een begraafplaats, een provinciale weg en in een woonwijk.

In totaal ontsnapten 32 koeien, die verbleven in Westendorp. Volgens Omroep Gelderland hebben ze "een behoorlijke wandeling" gemaakt naar Varsseveld. Hoe het heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend.