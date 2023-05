Wekdienst 12/5: Ministers van Financiën G7 in gesprek • Beatrix bij Nationale Molendagen

Eerst het weer: een zone met bewolking en wat regen verlaat vanochtend via het zuiden het land. Tegelijkertijd klaart het vanuit het noordoosten op. Vanmiddag ontstaan stapelwolken die lokaal tot een enkele regen- of onweersbui kunnen uitgroeien. Bij een matige oost- tot noordoostelijke wind wordt het 17 tot lokaal 22 graden.

Goedemorgen! Vandaag is prinses Beatrix bij de opening van de Nationale Molendagen en praten de ministers van Financiën van de G7-landen in Japan.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had opdracht gegeven voor het onderzoek. De uitkomsten zijn pijnlijk voor het kabinet en de agrarische sector, want technische maatregelen zijn volgens landbouworganisaties als LTO de oplossing voor stikstofproblemen.

Technische apparatuur in de veehouderij om de stikstofuitstoot te verminderen, werkt minder goed dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Wageningen Universiteit, waar NRC en de Gelderlander over berichten. Hierdoor stoten duizenden agrarische bedrijven stoten meer stikstof uit dan toegestaan.

En dan nog even dit:

Zonder Dion en Mia was donderdagavond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Toch was er nog een vleugje Nederland te horen, namelijk bij het liedje van Estland, dat werd geschreven door de Nederlander Wouter Hardy. Estland is door naar de finale....