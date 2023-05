'Wasmachine' Strootman sleutelfiguur bij gepromoveerd Genoa: 'Past perfect in elk team'

Sindsdien horen we op sportief gebied niet veel meer van de ooit zo bewierookte Strootman. Maar de voetbalcarrière van Strootman staat allesbehalve stil. Door Marseille werd hij al drie keer verhuurd aan clubs uit Italië. In het voorjaar van 2021 kwam Strootman uit voor Genoa. Het seizoen erop werd hij uitgeleend aan Cagliari en dit seizoen speelt hij wederom voor Genoa.

Het was het begin van een nare periode die je geen enkele voetballer toewenst. Kort na zijn herstel moest Strootman opnieuw onder het mes, gevolgd door nog een operatie. Al met al heeft duurde het twee jaar voordat hij weer mee kon in de voetbaltop. In 2018 verliet de man uit Ridderkerk de Italiaanse hoofdstad, voor een transfer naar Olympique Marseille.

Kevin Strootman (33) was uitgegroeid tot een bepalende speler bij Oranje op weg naar het WK in Brazilië, negen jaar geleden. Een jaar eerder had de middenvelder PSV verruild voor AS Roma, waar hij al snel een goede indruk maakte. Op 10 maart 2014 viel zijn WK-droom door een zware kruisbandblessure echter in duigen.

Strootman maakt dit seizoen een sterke indruk. "Vooral in de tweede helft van het seizoen", zegt Filippo Grimaldi, namens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport volger van Genoa. Eind vorig jaar was het onrustig bij de club en werd trainer Alexander Blessin ontslagen. Strootman had het persoonlijk ook zwaar, met het overlijden van zijn vader.

Strootman heeft dit seizoen al dertig wedstrijden in de benen. Als hij daar nog eentje aan toevoegt, noteert hij zijn hoogste aantal optredens sinds 2018 in één seizoen. De Nederlander maakte dit seizoen ook al twee doelpunten. Misschien wel belangrijker: Strootman raakte nog geen enkele keer geblesseerd.

De 'wasmachine'

Mede door zijn fanatieke houding is Strootman een populaire speler in Italië, ondanks dat hij niet vaak in het openbaar verschijnt. "Ook in Rome is hij nog populair, en de Genoa-fans herinneren zich zijn lange periode daar. Zijn bijnaam is nog altijd 'de wasmachine', omdat hij de ballen op het middenveld opruimt."

Grimaldi weet niet of Strootman ooit nog zijn oude topniveau kan halen, maar aan zijn mentaliteit zou het niet moeten liggen. "Het is mogelijk, zelfs op zijn 33ste. Hij zegt vaak dat Genoa hem nieuwe passie en redenen heeft gegeven om op topniveau te blijven spelen. Hij denkt dat hij met dit team, met deze teamgenoten en op deze plek waar hij als leider wordt gezien, nog meer succes kan beleven. De eigenaar van Genoa denkt dit ook."

En waarom beleeft hij deze successen juist in Italië? "Omdat hij een mooi voorbeeld is van een serieus karakter en professionaliteit. In elk team waarin hij speelde paste hij perfect, ook al was hij soms geblesseerd."

Eind juni loopt het contract van Strootman in Marseille af en Genoa wil hem volgens Grimaldi nog een jaar behouden. "Naar mijn mening is hij erg belangrijk voor Genoa, en is Genoa heel belangrijk geweest voor hem om terug te keren aan de top."