Boeddhistische monniken Thailand verdacht van verduisteren miljoenen

In Thailand zitten zeven boeddhistische monniken in voorlopige hechtenis op verdenking van het verduisteren van geld en goederen ter waarde van omgerekend ruim 8 miljoen euro. Het gaat om donaties aan een tempel in het noordoosten van het Aziatische land. Ook een chauffeur en een zus van een van de monniken zitten vast.

Bij invallen dinsdag in de provincie Nakhon Ratchasima zijn vijf monniken en de chauffeur aangehouden. In woningen werden juwelen, amuletten en geld gevonden. Een deel van de gestolen waar lag begraven.

Een paar dagen daarvoor werden een beroemde monnik, Kom Kongkaew, zijn zus en een bestuurslid van de tempel opgepakt. Zij zouden omgerekend ruim 5 miljoen euro van de bankrekening van de tempel hebben weggesluisd. Een deel daarvan werd op de bankrekening van de zus aangetroffen en een deel werd in contanten in haar woning gevonden.

Veel geld in sommige tempels

Kom zou de monniken hebben geadviseerd om juwelen te kopen van het gestolen geld. Een rechtbank die zich bezighoudt met corruptiezaken vindt dat de verdenkingen "het boeddhisme ernstig ondermijnen".

Sommige boeddhistische tempels in Thailand zijn erg rijk. Veel van hun volgelingen doneren grote bedragen om zo hun status te vergroten binnen de religie.