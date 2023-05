De Mos voorlopig nog niet terug in coalitie Den Haag

De politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos van Richard de Mos keert voorlopig nog niet terug in de coalitie in de gemeente Den Haag. In een debat over de terugkeer van de oud-wethouder en zijn collega Rachid Guernaoui zijn geen knopen doorgehakt.

De twee voormalige wethouders werden onlangs vrijgesproken van corruptie en willen worden opgenomen in de coalitie in de gemeente. De huidige coalitie, die bestaat uit D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA, staan open voor gesprekken met de partij, maar houden de boot voorlopig nog af, meldt Omroep West.

D66, de grootste partij in de coalitie, ziet nieuwe onderhandelingen niet zitten. "Met het openbreken van het lang bediscussieerde coalitieakkoord gaat er vooral nog meer kapot", aldus D66-fractievoorzitter Marieke van Doorn. De partij van De Mos werd tijdens het corruptieonderzoek buitenspel gezet.

'Verschillen te groot'

Ook de VVD wil met De Mos om tafel, maar niet ten koste van de bestaande coalitie. "We zijn tot afspraken gekomen die je niet zomaar overboord gooit." GroenLinks en PvdA vinden de verschillen tussen hen en Hart voor Den Haag/Groep de Mos te groot.

Richard de Mos won de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 met zijn partij Groep de Mos/Hart voor Den Haag. De Mos en Guernaoui werden vervolgens wethouder. Een jaar later, in oktober 2019, viel de Rijksrecherche kantoren op het Haagse stadhuis binnen, net als woningen van de verdachten.

De verdenking was dat de partij de verkiezingen mede had gewonnen dankzij donaties van bevriende ondernemers in ruil voor vertrouwelijke informatie. De ondernemers zouden van De Mos en Guernaoui informatie hebben gekregen over toekomstige vastgoedprojecten.

Na die inval braken de toenmalige coalitiepartijen D66, VVD en GroenLinks met de partij. In 2022 werd Hart voor Den Haag/Groep de Mos opnieuw de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar vanwege de rechtszaak werd de partij uitgesloten van onderhandelingen. Omdat De Mos, Guernaoui en alle andere verdachten zijn vrijgesproken, vindt De Mos dat hij mag 'aanschuiven' bij de huidige coalitie. Direct na zijn vrijspraak riep hij op tot een debat in de gemeenteraad.

Tijdgebrek

En in dat debat gisteren zei hij dat hij wil onderhandelen met de vijf partijen. Hij wil het liefste voor 1 september aan de coalitie worden toegevoegd. Wat hem betreft blijven de vijf partijen ook in de coalitie en hoeven er ook geen wethouders weg. "We zijn het aan de inwoners van Den Haag verplicht om niet te verzanden in vertragingstactieken", zei hij.

Vanwege tijdgebrek kon het debat gisteren niet worden afgerond. Naar verwachting wordt het volgende week hervat.