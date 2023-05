Nog geen bestand Sudan, wel afspraken over hulp aan burgers

De strijdende partijen in Sudan hebben een voorlopig akkoord getekend over het beschermen van burgers. Het Sudanese leger en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) willen een veilige vluchtroute en humanitaire hulp aan Sudan toelaten.

Na een week onderhandelen in de Saudische stad Jeddah is afgesproken dat de strijdende partijen het in verdere gesprekken gaan hebben over een staakt-het-vuren in Sudan, meldt persbureau Reuters. Eerder werd al meerdere keren werd afgesproken de wapens neer te leggen, maar dat hield geen stand.

De besprekingen in Jeddah zijn een gezamenlijk initiatief van Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. Die twee landen riepen de strijdende partijen op een dialoog aan te gaan die "hopelijk leidt tot het einde van het conflict".

'Miljoenen Sudanezen hebben hulp nodig'

Het geweld in Sudan brak halverwege vorige maand los. De paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) probeerde de macht over te nemen. De gevechten begonnen in hoofdstad Khartoem, maar woeden nu in grote delen van het land.

Het geweld kostte aan 604 mensen het leven, ruim 5000 mensen raakten gewond, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens een schatting van de Verenigde Naties, waar persbureau Reuters over beschikt, hebben vijf miljoen mensen noodhulp nodig.