Iedere dag krijgen familie of vrienden in Nederland het bericht dat iemand uit hun omgeving is overleden door zelfdoding. Tim Zuidberg (29) maakte dat twee keer mee, in 2016 en in 2022. Twee jonge mannen uit zijn vriendengroep hadden een einde gemaakt aan hun leven.

"Er zijn zo veel emoties die dan omhoogkomen: verdriet, boosheid. En ik had ook heel veel vragen. Je wilt begrijpen wat er is gebeurd, maar dat kan niet", zegt Tim. Samen met vrienden besloot hij daarom in actie te komen. Ze hebben een stichting opgericht met als doel mentale gezondheid onder jongeren bespreekbaar te maken. "Genoeg is genoeg," staat in een toelichting op de website.

'Aan buitenkant niet te zien dat het niet goed gaat'

Tim omschrijft zijn vriendengroep als een "zoals je die wel vaker ziet". Ze ontmoetten elkaar in 2012, tijdens hun studie in Leiden. Jaren later zijn ze nog steeds bevriend, maar dus niet meer compleet. "We zijn begonnen met zeven vrienden, maar van die groep zijn we nu nog maar met vijf. We missen Ian en Martin", vertelt Tim.

Ian was 24 toen hij in 2016 een einde maakte aan zijn leven. Vorig jaar pleegde ook Martin zelfmoord. Hij zou vandaag 30 zijn geworden. "We wisten niet dat het niet goed met ze ging", zegt Tim. "Aan de buitenkant zie je dat niet."