Met Estland en Slovenië krijgt finale Eurovisie Songfestival Nederlands tintje

Estland en Slovenië zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival komende zaterdag in Liverpool. Met zangeres ALIKA uit Estland en de band Joker Out uit Slovenië krijgt de finale een Nederlands tintje.

Het nummer Bridges van ALIKA is samen met de Nederlandse songwriter en producer Wouter Hardy geschreven. En de gitarist van Joker Out is half Nederlands. Afgelopen dinsdag ging Finland ook al door naar de finale. Nederlandse kijkers kunnen dan eventueel ook juichen voor de Nederlandse achtergronddanser Jesse Wijnans.

Zestien landen deden mee aan de tweede halve finale. Ook Albanië, Cyprus, Oostenrijk, Litouwen, Polen, Australië, Armenië en België maken zaterdag nog kans op de overwinning. In het liveblog zijn de hoogtepunten van de tweede halve finale terug te lezen.

Nederland niet door

Tijdens de eerste halve finale kregen ook Zweden, Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Tsjechië, Israël, Portugal, Servië en Noorwegen genoeg stemmen van het publiek. Het Nederlandse duo Mia Nicolai en Dion Cooper viel af. Het is voor het eerst sinds 2015 dat Nederland zich niet gekwalificeerd heeft.

In totaal doen zaterdag 26 landen mee aan de finale. Vorig jaar won Oekraïne het liedjesfestijn.