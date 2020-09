Gaan we nog lachen vanavond of gaat de voorstelling niet door?

Vanaf vanavond mogen er maar dertig mensen een voorstelling in een theater bijwonen. Die rigoureuze regel die het kabinet gisteren afkondigde levert acuut problemen op voor de theaters in Nederland.

Want, zoals de directeur van de vereniging van Schouwburg- en Concertdirecties het zegt: "wanneer je een uitverkochte zaal hebt, en je hebt driehonderd kaarten verkocht, wie beslist dan wie die dertig zijn die binnen mogen komen?"

Overvallen

Veel theaters voelen zich overvallen door de maatregel en hebben voor vanavond het zekere voor het onzekere genomen: afgelasten. Zoals de Amsterdamse schouwburg waar de voorstelling Adem niet doorgaat. Ook de voorstellingen van het Metropole Orkest en Altin Gün in Carré gaan niet door.

Het Nieuwe De La Mar laat de deuren ook gesloten. "Vanmiddag werd duidelijk dat de gemeente Amsterdam in ieder geval vandaag (dinsdag 29 september) geen uitzondering maakt voor culturele instellingen. We moeten dan ook annuleren."

Elders is het beeld anders. Zo speelt Youp van 't Hek in Roermond voor 65 toeschouwers. Dat lijkt weinig, maar vanwege de anderhalvemetermaatregel is dat het maximum aantal. De gemeente heeft de schouwburg een ontheffing gegeven. En in Tivoli Vredenburg in Utrecht gaat het literatuurfestival door.

Voortvarend

De ene gemeente reageert dus voortvarender op de nieuwe regels dan de andere, als het gaat om het verlenen van een ontheffing. In De Spiegel in Zwolle mogen vanavond zestig man de (mega)zaal in.

Morgen zou een probleem kunnen worden, want dan is de zaal stijf uitverkocht. De oplossing in Zwolle: wie zijn kaartjes het eerst kocht, mag naar binnen, de rest wordt afgebeld.

De voorstelling Soldaat van Oranje in de hangar bij Valkenburg gaat ook niet door, maar dat heeft een andere oorzaak. Bij een van de spelers is corona vastgesteld en de rest is in afwachting van de testresultaten. Buiten dat is het ook voor de leiding onduidelijk of ze een ontheffing krijgen.

Holland Casino

Ook elders wordt geworsteld met de plotselinge aanscherping van de coronaregels. Holland Casino sluit al zijn vestigingen 24 uur lang om zich aan te passen aan de nieuwe regels.

Het bedrijf mag per ruimte dertig mensen ontvangen. Morgen om 18.00 uur gaan de gokpaleizen weer open, om vervolgens waarschijnlijk verlies te draaien, verwacht de directie.