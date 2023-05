Beukema en Reijnders zien ondanks verlies nog kansen voor AZ: 'We zijn dichtbij'

Bij AZ overheerst optimisme ondanks de 2-1 nederlaag die de club uit Alkmaar in de halve finales van de Conference League bij West Ham United leed. "Al met al overheerst het goede gevoel", sprak verdediger Sam Beukema na afloop. "Met onze supporters achter ons kunnen we het rechtzetten."

"Tot het penaltymoment bepaalden wij het tempo van de wedstrijd", ging Beukema verder. "Het is jammer dat het door twee standaardsituaties dan nog omslaat in een 2-1 nederlaag. We hebben ook Lazio uitgeschakeld. We weten wat we kunnen, dat hebben we vanavond ook bij vlagen laten zien."

Beukema had genoten van het duel met West Ham United, zijn favoriete club. "Ik had wel een beetje kippenvel toen ik het clublied hoorde. Dit is toch wel een jongensdroom die uitkomt. Ik was een jaar of twaalf toen ik met mijn ouders in Londen was. M'n moeder ging lekker shoppen en mijn vader en ik pakten een taxi naar Upton Park, toen nog hun stadion, voor de wedstrijd tegen Chelsea."

Reijnders: 'Gemiste kans, twee spelhervattingen doen je de das om'

Tijjani Reijnders sprak van "een gemiste kans". "Twee spelhervattingen doen ons de das om, maar met deze uitslag kunnen we nog met veel zelfvertrouwen uitkijken naar de return in Alkmaar volgende week. We hebben vandaag laten zien wat we op de mat kunnen brengen. Het is nu aan ons om dat langer vol te houden."