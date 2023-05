AS Roma deelt eerste tik uit aan Leverkusen, Juventus en Sevilla spelen gelijk

Feyenoord-bedwinger AS Roma heeft de eerste tik uitgedeeld in de halve finales van de Europa League. In Rome won de ploeg van José Mourinho met 1-0 van Bayer Leverkusen. Edoardo Bove was de matchwinnaar.

De halve finale tussen AS Roma en Leverkusen was het weerzien tussen José Mourinho en Xabi Alonso, die nog onder de Portugees speelde bij Real Madrid.

Hun clubs hielden elkaar in de eerste helft in evenwicht. Bij de Italiaanse club begonnen Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp op de bank, bij de Duitse subtopper startte Jeremie Frimpong en viel Mitchel Bakker tien minuten voor rust al in voor de aan zijn hamstring geblesseerd geraakte Ivoriaan Odilon Kossounou.