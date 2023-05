Basel wint verrassend bij Fiorentina, droom Europese finale springlevend

Waar AZ met 2-1 verloor bij West Ham United, is de andere halve finale in de Conference League tussen Fiorentina en FC Basel geëindigd in een verrassende overwinning voor de Zwitsers. In Florence werd het 2-1 door een doelpunt in de extra tijd van Zeki Amdouni.

Burger in de basis

Fiorentina staat achtste in de Italiaanse competitie, Basel is de huidige nummer vijf van Zwitserland. Bij beide teams stond een oud-Feyenoorder in de basis. Bij Basel de 22-jarige middenvelder Wouter Burger, die bij Feyenoord in de jeugd speelde en tot tien wedstrijden in het eerste kwam. Hij vertrok in 2021 naar Zwitserland.

Bij Fiorentina begon de in Nederland geboren Marokkaans international Sofyan Amrabat. Hij stapte in 2017 over van FC Utrecht naar Feyenoord, maar vertrok een jaar later naar Club Brugge. Daar vond hij weer de weg omhoog in zijn carrière, om in 2020 bij Fiorentina te belanden.