AZ laat zich in eerste halve finale na rust verschalken door West Ham United

AZ zal volgende week, net als eerder tegen Lazio en Anderlecht, boven zichzelf moeten uitstijgen om de finale van de Conference League te bereiken. West Ham United maakte donderdagavond in de eerste halve finale na de pauze het verschil: 2-1.

Achttien jaar geleden stond AZ voor het laatst in een halve finale van een Europees toernooi. Toen, in 2005, ging Sporting Portugal in de UEFA Cup, na een dramatische ontknoping in Alkmaar, met de eer strijken.

De coach van toen heette Co Adriaanse. Anno 2023 is dat Pascal Jansen. Voor hem had het treffen in Londen een bijzondere lading. Hij heeft een Britse moeder, werd geboren in de hoofdstad en groeide op in het nabijgelegen Aylesbury.

Niet verwonderlijk dan ook dat Jansen droomt van een toekomst als manager in de Premier League. Hij maakte met AZ in het olympisch stadion van Londen alvast een beetje reclame voor zichzelf, want voor rust stond de defensieve organisatie van zijn ploeg als een huis.