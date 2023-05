Schuiven met geld van ontwikkelingshulp naar asielopvang baart Kamer zorgen

In de Tweede Kamer zijn de twee regeringspartijen D66 en de ChristenUnie kritisch over het nieuwe kabinetsplan om de komende jaren zo'n 3,4 miljard euro ontwikkelingsgeld te besteden aan asielopvang in Nederland.

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks noemen het voorstel onaanvaardbaar en spreken over het "leegeten" van het budget voor armoedebestrijding in de allerarmste landen in de wereld. "Nederland wordt de grootste ontvanger van het eigen ontwikkelingsgeld", constateert PvdA-Kamerlid Joris Thijssen. "Dat kan toch niet in zo'n rijk land als Nederland.

De kritische partijen vrezen dat lopende hulpprogramma's ontwikkelingslanden in gevaar komen als Nederland de geldkraan dichtdraait. "We moeten zeker weten dat we genoeg geld overhouden om te doen wat we moeten doen in Nederland", zegt D66-Kamerlid Alexander Hammelburg. Hij wil dat minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met een oplossing komt.

Ook de brancheorganisatie van meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties in Nederland, Partos, vreest dat de hulp aan de allerarmsten in de wereld in gevaar komt.

Gat dichten

Twee weken geleden bleek in de Voorjaarsnota dat het kabinet dit jaar 0,5 miljard euro uit de pot ontwikkelingssamenwerking wil halen voor asielzoekers die net in Nederland zijn aangekomen. Dat bedrag loopt de komende jaren op tot jaarlijks 1,1 miljard euro. Het kabinet komt namelijk geld tekort vanwege het groeiende aantal asielzoekers en wil op deze manier het gat op de begroting dichten.

Het gebeurt overigens al jaren in Nederland dat met ontwikkelingsgeld tekorten bij de asielopvang wordt opgelost. Maar tot nu toe ging het alleen niet om zulke hoge bedragen.

Pijnlijk

Het is de vraag of minister Schreinemacher ingaat op het verzoek uit de Tweede Kamer om de plannen aan te passen. Ze noemt de maatregelen wel pijnlijk, maar staat er achter. De oplopende kosten van de asielopvang moeten ook betaald worden, zo vindt Schreinemacher. Ze gaat wel kijken welke ontwikkelingsprojecten geschrapt gaan worden.

Het is nog niet duidelijk of de regeringspartijen D66 en CU uiteindelijk deze aanpak zullen accepteren.